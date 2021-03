Gerusalemme colora la notte con ' Follow the Lights'

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme colora

TGCOM

... infatti, dovranno seguire un percorso prestabilito a bordo delle loro automobili, spostandosi di monumento in monumento in un'insolitapiena di colori. Questo per garantire il rispetto ...... infatti, dovranno seguire un percorso prestabilito a bordo delle loro automobili, spostandosi di monumento in monumento in un'insolitapiena di colori. Questo per garantire il rispetto ...Ogni sera Gerusalemme, la "città della luce", illuminerà con speciali giochi di luce i suoi monumenti più significativi per ricordare la sua storia plurimillenaria. Un messaggio positivo in vista dell ...Francesca Mannocchi, 39 anni, regista, documentarista e scrittrice, riflette delle debolezze di corpo e anima, personali e collettive ...