Fedez, "Stava per svenire!": ecco cosa è successo a Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo non smette mai di stupire e dopo l'esibizione di Francesca Michielin e Fedez è arrivata una incredibile notizia. A rivelarla è stato Fiorello. Ma ripartiamo da capo e vediamo cosa è successo. Subito dopo essersi esibiti sul palco dell'Ariston Francesca Michielin e Fedez sono entrati i fiori per la cantante e con loro è tornato sul palco anche Fiorello, il one man show che sta facendo come sempre lo spettacolo nello spettacolo. Proprio lo showman siciliano ha sottolineato che Fedez Stava per svenire dietro le quinte per l'emozione che aveva addosso. Si è visto in diretta infatti proprio che il cantante ha avuto anche qualche lacrima che scendeva sul viso al termine dell'esibizione. Michielin e Fedez si sono abbracciati a lungo al termine, ...

bambi37325299 : Fedez non era emozionato, stava pensando ad un’altra denuncia della codacons #Sanremo2021 - giulio_alinari : Migliori in gara fino ad ora. Fortissimi! Fedez non smetteva di tremare, stava morendo dentro, povero!#Sanremo2021 - MonicaInVenice : Fedez stava per svenire ma è andato tutto benissimo bravi adoro la canzone #Sanremo2021 - queenofattiicus : Fedez che nonostante i braccialetti dell’ansia stava morendo ?? #Sanremo2021 - itsfraaah : @yleniaindenial @selishardliquor Fedez già stava tesissimo, avrebbe vomitato addosso alla Michielin -