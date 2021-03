Epic Games vs Apple, confermata la data del processo da parte del giudice (Di martedì 2 marzo 2021) Il giudice Yvonne Gonzalez ha incontrato gli avvocati di Apple ed Epic Games per organizzare un processo che cercherà di decidere se le pratiche dell'App Store di Apple sono monopolistiche e anticoncorrenziali come espressamente dichiarato più volte da Epic Games. Il giudice ha dichiarato che si tratta di un caso abbastanza significativo e che vale la pena organizzarlo fisicamente con tanto di testimoni. Tuttavia, se al momento del processo che dovrebbe iniziare il 3 maggio i numeri da COVID-19 dovessero aumentare, allora verrà trasformato tutto in digitale su Zoom. Se i piani attuali andranno avanti, i testimoni dovranno recarsi nella California settentrionale per testimoniare, a meno che non abbiano comprovati ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021) IlYvonne Gonzalez ha incontrato gli avvocati diedper organizzare unche cercherà di decidere se le pratiche dell'App Store disono monopolistiche e anticoncorrenziali come espressamente dichiarato più volte da. Ilha dichiarato che si tratta di un caso abbastanza significativo e che vale la pena organizzarlo fisicamente con tanto di testimoni. Tuttavia, se al momento delche dovrebbe iniziare il 3 maggio i numeri da COVID-19 dovessero aumentare, allora verrà trasformato tutto in digitale su Zoom. Se i piani attuali andranno avanti, i testimoni dovranno recarsi nella California settentrionale per testimoniare, a meno che non abbiano comprovati ...

The Sinking City: Nacon accusato di aver venduto copia pirata su Steam

Fortnite, server offline il 2 marzo. In arrivo patch alle 15.50 Dalle 10 del mattino, infatti, il Battle Royale di Epic Games è irraggiungibile per manutenzione. Tranquilli, però, perché nel pomeriggio Fortnite tornerà rinnovato. La causa dello stop, infatti, è l'...

Oddworld: Soulstorm sarà disponibile il 6 Aprile Oddworld: Soulstorm sarà uno dei giochi PS Plus per PS5 Non sappiamo ancora quali giochi Sony fornirà senza costi aggiuntivi nel mese di Marzo come parte dell'iniziativa PlayStation Plus, ma oggi ...

