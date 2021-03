Dimartino è fidanzato? Una grande riservatezza

(Di martedì 2 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sarà tra i big in gara in questo tanto atteso Festival di Sanremo. Ma che cosa si sa sul cantautore siciliano?salirà oggi sul palco del teatro Ariston. Il cantautore siciliano, che farà coppia con Colapesce e che interpreterà ‘Musica Leggerissima’, sarà quindi tra i big che caratterizzerà la prima serata di questo

Ultime Notizie dalla rete : Dimartino fidanzato

YouMovies

Colapesce , pseudonimo di Lorenzo Urciullo , è il cantautore siciliano che, in coppia con, salirà sul palco della 71esima edizione del Festival di Sanremo. La Sicilia è la sua ...con ...Nel 2020 inizia un progetto condiviso con un altro cantautore siciliano,. I due ... Non sappiamo ad esempio se siao meno, e anche su Instagram non condivide scatti su possibili ...Sono amici da tanti anni. «Abbiamo anche lavorato spesso fianco a fianco come autori per altri artisti, come “sarti” della musica italiana. Ma a un ...Colapesce e Dimartino - Il duo Colapesce e Dimartino hanno comunicato la propria partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Big. I due cantanti ...