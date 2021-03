Dall’Inghilterra, Boris Johnson vuole l’Europeo: proposta alla Uefa per avere tutte le gare nel Regno Unito (Di martedì 2 marzo 2021) Arrivano ulteriori conferme su quella che potrebbe essere un'importante svolta in merito ai prossimi Europei. Dopo le voci in merito alla possibilità di vedere interamente il torneo svolgersi in Inghilterra, ecco anche la mossa del Governo britannico con il primo ministro Boris Johnson protagonista.Secondo quanto riportato dal Sun, il primo ministro britannico avrebbe proposto alla UUefa di assegnare interamente Euro 2020, posticipato a questa estate, al Regno Unito. Un'idea dovuta alla volontà di evitare la diffusione dei contagi di Covid-19. Lasciando che la manifestazione si giochi in un solo Paese, si ridurrebbero spostamenti e si abbasserebbe la possibilità di diffondere il coronavirus.Per l'Europeo, la cui fase finale sarebbe dovuta essere ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 marzo 2021) Arrivano ulteriori conferme su quella che potrebbe essere un'importante svolta in merito ai prossimi Europei. Dopo le voci in meritopossibilità di vedere interamente il torneo svolgersi in Inghilterra, ecco anche la mossa del Governo britannico con il primo ministroprotagonista.Secondo quanto riportato dal Sun, il primo ministro britannico avrebbe propostodi assegnare interamente Euro 2020, posticipato a questa estate, al. Un'idea dovutavolontà di evitare la diffusione dei contagi di Covid-19. Lasciando che la manifestazione si giochi in un solo Paese, si ridurrebbero spostamenti e si abbasserebbe la possibilità di diffondere il coronavirus.Per l'Europeo, la cui fase finale sarebbe dovuta essere ...

ItaSportPress : Dall'Inghilterra, Boris Johnson vuole l'Europeo: proposta alla Uefa per avere tutte le gare nel Regno Unito -… - Pall_Gonfiato : #Euro2020, clamorosa indiscrezione dall'#Inghilterra sul prossimo #europeo - mar_aie : Mentre l'Inghilterra del sovranista Boris Johnson ci sta cacando in testa in tutte le maniere possibili e immaginab… - giannettimarco : @OttoemezzoTW @ilgiornale @alesallusti @a_padellaro @fattoquotidiano @beppesevergnini @Corriere @antonellaviol17… -