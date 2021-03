Da Ancona a Udine: ecco dove potrebbero chiudere le scuole in base all’ultimo Dpcm – La mappa (Di martedì 2 marzo 2021) Tutte le scuole che si trovano in zona rossa resteranno chiuse e quelle che si trovano nei territori in cui è alto il rischio di contagio potranno scegliere di restare chiuse. A stabilirlo è il primo Dpcm dell’era Draghi, firmato in serata dal presidente del Consiglio, che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile. Ne consegue che tutti gli studenti residenti in fascia rossa dovranno seguire le loro lezioni con la didattica a distanza. Ma è una possibilità che potrebbe valere anche per i giovani che risiedono nei territori in cui il tasso di incidenza del Coronavirus è pari o superiore a una media di 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti: in questo caso – come recita la nota di Palazzo Chigi – i presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica. Le scuole potranno chiudere in 24 ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) Tutte leche si trovano in zona rossa resteranno chiuse e quelle che si trovano nei territori in cui è alto il rischio di contagio potranno scegliere di restare chiuse. A stabilirlo è il primodell’era Draghi, firmato in serata dal presidente del Consiglio, che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile. Ne consegue che tutti gli studenti residenti in fascia rossa dovranno seguire le loro lezioni con la didattica a distanza. Ma è una possibilità che potrebbe valere anche per i giovani che risiedono nei territori in cui il tasso di incidenza del Coronavirus è pari o superiore a una media di 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti: in questo caso – come recita la nota di Palazzo Chigi – i presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica. Lepotrannoin 24 ...

