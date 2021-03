Cosa fare se l'Email torna indietro o se un indirizzo non esiste (Di martedì 2 marzo 2021) Anche se i servizi Email moderni offrono spazio illimitato e altre funzioni molto utili, può ancora capitare di ritrovarsi con un messaggio di posta elettronica che "torna indietro o no parte", esattamente come capitava agli esordi della tecnologia Internet. Alcuni problemi di invio e ricezione mail si possono risolvere facilmente dal proprio computer o utilizzando alcuni siti gratuiti per effettuare i controlli si tutti i tipi di Email esistenti, anche quelle più vecchie. Vediamo insieme in questa guida Cosa fare se l'Email torna indietro o se un indirizzo di posta non esiste, così da poter risolvere ogni eventuale problema d'invio con le vecchie caselle di posta ma anche con i ... Leggi su navigaweb (Di martedì 2 marzo 2021) Anche se i servizimoderni offrono spazio illimitato e altre funzioni molto utili, può ancora capitare di ritrovarsi con un messaggio di posta elettronica che "o no parte", esattamente come capitava agli esordi della tecnologia Internet. Alcuni problemi di invio e ricezione mail si possono risolvere facilmente dal proprio computer o utilizzando alcuni siti gratuiti per effettuare i controlli si tutti i tipi dinti, anche quelle più vecchie. Vediamo insieme in questa guidase l'o se undi posta non, così da poter risolvere ogni eventuale problema d'invio con le vecchie caselle di posta ma anche con i ...

