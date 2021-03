Conte leader | il M5s decolla e il Pd barcolla Il barometro di Arditti

Leggi su formiche

(Di martedì 2 marzo 2021) “Moderato, liberale ed europeista”, il destino dell’M5S è racchiuso in questi tre aggettivi evocati da Luigi Di Maio per tracciare una nuova rotta politica. Tre attributi che un tempo erano l’esemplificazione perfetta di tutto ciò che il Movimento detestava fino al midollo e che oggi invece rappresentano i nuovi punti cardinali dell’universo pentastellato. Moderato, liberale ed europeista è infatti il presidente francese Emmanuel Macron, acerrimo nemico degli oramai disintegrati gilet jaunes con cui il tandem Di Maio-Di Battista ha intessuto relazioni fraterne in occasione dell’ultima tornata elettorale europea. “Gilet gialli non mollate”, scriveva l’attuale ministro del Esteri in un articolo del gennaio 2019. Così come moderata, liberale ed europeista è Angela Merkel, paladina di quel rigore economico (ante 2020) che i grillini vedono da sempre come fumo negli occhi. E lo erano anche ...