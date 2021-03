Civitavecchia, controlli nel weekend: denunciate nove persone (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – Sono proseguiti anche in questo fine settimana i servizi volti a verificare e garantire il rispetto e l’attuazione delle norme emanate dal DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19 da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di viale della Vittoria, diretto da Paolo Guiso. Durante i servizi, che hanno visto impegnate numerose pattuglie dei vari settori del Commissariato, sono state identificate oltre 250 persone e sono stati controllati 20 esercizi commerciali. I controlli hanno interessato anche i comuni collinari, Tolfa ed Allumiere, dove il Sindaco, a seguito dell’aumento dei contagi, ha espressamente richiesto l’ausilio delle pattuglie della Polizia di Stato per contrastare eventuali situazioni di assembramenti. In citta’ invece i controlli si sono maggiormente concentrati nelle zone del lungomare ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – Sono proseguiti anche in questo fine settimana i servizi volti a verificare e garantire il rispetto e l’attuazione delle norme emanate dal DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19 da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di viale della Vittoria, diretto da Paolo Guiso. Durante i servizi, che hanno visto impegnate numerose pattuglie dei vari settori del Commissariato, sono state identificate oltre 250e sono stati controllati 20 esercizi commerciali. Ihanno interessato anche i comuni collinari, Tolfa ed Allumiere, dove il Sindaco, a seguito dell’aumento dei contagi, ha espressamente richiesto l’ausilio delle pattuglie della Polizia di Stato per contrastare eventuali situazioni di assembramenti. In citta’ invece isi sono maggiormente concentrati nelle zone del lungomare ...

Terzobinarioit : Controlli della Polizia fra Civitavecchia e comprensorio - CasilinaNews : Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa e Ladispoli: risultati dei controlli nel week end… - Terzobinarioit : Misure soft a Civitavecchia per il fine settimana: controlli di Prociv, Anps e Gen in centro - AdmGov : In seguito a controlli della merce segnalata dal Circuito Doganale di Controllo #ADM, i funzionari della Sezione An… -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia controlli Civitavecchia, controlli norme anti - covid. Elevate 5 sanzioni amministrative e persone denunciate per spaccio Civitavecchia, controlli norme anti - covid. Elevate 5 sanzioni amministrative e persone denunciate per spaccio Sono proseguiti anche in questo fine settimana i servizi volti a verificare e garantire ...

Civitavecchia, pesca di frodo. Sequestrati 12000 ricci di mare ... privi di qualsivoglia certificazione, nella filiera del mercato ittico locale, se non fossero intervenuti i finanzieri della Stazione Navale di Civitavecchia, impegnati nei controlli di polizia a ...

Controlli della Polizia fra Civitavecchia e comprensorio TerzoBinario.it Controlli anti-Covid nel weekend: Polizia in prima linea CIVITAVECCHIA - Sono proseguiti anche in questo fine settimana i servizi volti a verificare e garantire il rispetto e l’attuazione delle norme emanate dal Dpcm per il contenimento del contagio da Covi ...

Dalla Puglia a Civitavecchia per pescare di notte 12mila ricci di mare Dalla Puglia a Civitavecchia per pescare di notte 12mila ricci di mare. Guardia di finanza - Quasi 30mila euro di multe a quattro ragazzi tra i 26 e i 35 anni - Sanzioni per aver violato il coprifuoco ...

norme anti - covid. Elevate 5 sanzioni amministrative e persone denunciate per spaccio Sono proseguiti anche in questo fine settimana i servizi volti a verificare e garantire ...... privi di qualsivoglia certificazione, nella filiera del mercato ittico locale, se non fossero intervenuti i finanzieri della Stazione Navale di, impegnati neidi polizia a ...CIVITAVECCHIA - Sono proseguiti anche in questo fine settimana i servizi volti a verificare e garantire il rispetto e l’attuazione delle norme emanate dal Dpcm per il contenimento del contagio da Covi ...Dalla Puglia a Civitavecchia per pescare di notte 12mila ricci di mare. Guardia di finanza - Quasi 30mila euro di multe a quattro ragazzi tra i 26 e i 35 anni - Sanzioni per aver violato il coprifuoco ...