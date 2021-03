Carceri, i boss al 41bis vogliono avere i colloqui via Skype coi figli minori: deciderà la Consulta (Di martedì 2 marzo 2021) I detenuti al 41bis vogliono avere i colloqui via Skype con i figli minori. Nonostante il regime carcerario al quale sono sottoposti è stato ideato proprio per eliminare ogni contatto con l’esterno. Non è un caso che sia stato definito il “carcere impermeabile“. A decidere se i boss di mafia possano o meno vedere la famiglia via web sarà la Corte costituzionale. Il 9 marzo il tema sarà trattato in udienza pubblica. All’origine di tutto c’è il caso di un detenuto sottoposto al carcere duro che si era visto rifiutare i colloqui via Skype con la figlia di 5 anni e che per questo si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Le conversazioni via Skype sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) I detenuti alviacon i. Nonostante il regime carcerario al quale sono sottoposti è stato ideato proprio per eliminare ogni contatto con l’esterno. Non è un caso che sia stato definito il “carcere impermeabile“. A decidere se idi mafia possano o meno vedere la famiglia via web sarà la Corte costituzionale. Il 9 marzo il tema sarà trattato in udienza pubblica. All’origine di tutto c’è il caso di un detenuto sottoposto al carcere duro che si era visto rifiutare iviacon laa di 5 anni e che per questo si era rivolto al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Le conversazioni viasono stati ...

