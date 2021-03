Battipaglia | la sindaca ottiene l’incontro e toglie le catene

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– LadiCecilia Francese ha ottenuto quanto richiesto ieri attraverso una protesta eclatante ovvero incatenarsi davanti all’ingresso dell’ospedale Santa Maria della speranza di. Lunedì 8 marzo la prima cittadina incontrerà la direzione generale e sanitaria ospedaliera per parlare dell’organizzazione e della semplificazione delservizio vaccinale e anche delle criticità registrate nel nosocomio Santa Maria della Speranza. Come si legge in un comunicato stampa della prima cittadina,è anche finalizzato all’istituzione di un tavolo tecnico per approfondire le tematiche sollevate dagli operatori e dalle istituzioni locali per dare voce alle quali la prima cittadina ieri aveva deciso la dura forma di protesta. È lei stessa ...