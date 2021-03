Basket | Nba | Williamson e Ingram trascinano New Orleans al successo su Utah

(Di martedì 2 marzo 2021) New, 2 mar. -(Adnkronos) –in volata per New(15-19) che supera 129-124 i Jazz (27-8) malgrado sprechi un vantaggio di 17 lunghezze nel quarto periodo prima di ritrovarsi con un solo punto di margine nei secondi finali – decisi dalla difesa dei Pelicans e dai canestri di Zion, autore di 26 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, a cui si aggiungono i 26 con 11/20 al tiro di Brandone i 23 con 7 rimbalzi e 8 assist di Lonzo Ball. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...New Orleans Pelicans - Utah Jazz 129 - 124 San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 113 - 124 dopo OT Houston Rockets - Cleveland Cavaliers 90 - 101 Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 123 - 111...La partita del campionato ditra i Philadelphia 76ers e i New York Knicks fu una delle pagine sportive più belle di sempre: Wilt Chamberlain segnò 100 punti in una gara , primato ...Condividi questo articolo:New Orleans, 2 mar. -(Adnkronos) – Successo in volata per New Orleans (15-19) che supera 129-124 i Jazz (27-8) malgrado sprechi un vantaggio di 17 lunghezze nel quarto period ...San Antonio, 2 mar. -(Adnkronos) – Dopo 19 anni i Nets (23-13) tornano a vincere sul campo dei San Antonio Spurs (17-13). Brooklyn si impone 124-113 all’overtime dopo essersi complicati la vita da ...