“Avrei bisogno di una pizza subito, mi può aiutare?”: la telefonata “in codice” di una 33enne per salvarsi dall’ex compagno violento (Di martedì 2 marzo 2021) Una telefonata “in codice” chiedendo di ordinare una pizza. Così una ragazza di 33 anni di origine marocchina è riuscita a salvarsi dall’ex compagno violento chiamando in tempo, e senza farsi scoprire, la polizia. Il fatto è avvenuto domenica 28 febbraio, a Milano e l’uomo, un 25enne di origine marocchina, è stato arrestato in flagranza dalle forze dell’ordine. La ragazza aveva accettato di rivedere l’ex compagno violento dalla quale si era separata alla fine del gennaio 2021. Una volta incontrato, però, al termine di un’ennesima lite per motivi di gelosia, il ragazzo l’ha colpita. Temendo per la propria incolumità, la 33enne ha così chiamato il numero unico per l’emergenza, chiedendo di poter ordinare una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Una“in” chiedendo di ordinare una. Così una ragazza di 33 anni di origine marocchina è riuscita achiamando in tempo, e senza farsi scoprire, la polizia. Il fatto è avvenuto domenica 28 febbraio, a Milano e l’uomo, un 25enne di origine marocchina, è stato arrestato in flagranza dalle forze dell’ordine. La ragazza aveva accettato di rivedere l’exdalla quale si era separata alla fine del gennaio 2021. Una volta incontrato, però, al termine di un’ennesima lite per motivi di gelosia, il ragazzo l’ha colpita. Temendo per la propria incolumità, laha così chiamato il numero unico per l’emergenza, chiedendo di poter ordinare una ...

