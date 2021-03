Attacco in Siria: l’ennesimo raid disumano del 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) l’ennesimo Attacco in Siria è avvenuto la sera del 28 febbraio. È il sesto che i Siriani subiscono nel 2021. Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021)inè avvenuto la sera del 28 febbraio. È il sesto che ini subiscono nel

Ultime Notizie dalla rete : Attacco Siria Terrorismo e auto - addestramento online. Il nuovo fronte cyber per l'Europol ...personalmente il suo reclutatore e senza mai essersi recato sui luoghi di guerriglia in Siria - ... sempre espressa online, della sua volontà di agire per porre in essere un attacco terroristico, ...

Joe Biden, prime (contraddittorie) mosse in politica estera ...dal presidente è stata quella di ordinare un bombardamento aereo contro due basi di miliziani ritenuti vicini a Hezbollah e all'Iran situate in Siria, nei pressi del confine con l'Iraq. Nell'attacco, ...

Attacco aereo Usa contro milizie filo iraniane in Siria Il Sole 24 ORE Attacco in Siria: l’ennesimo raid disumano del 2021 L'ennesimo attacco in Siria da parte di Israele. Avvenuto nella notte del 28 febbraio e contrastato grazie all'immediatezza dell'esercito.

Joe Biden: prime, contraddittorie, mosse in politica estera Chi pensava che l’anziano neopresidente americano, già vicepresidente di Barack Obama, si presentasse sulla ribalta internazionale vestendo i panni del saggio e moderato statista che aveva vestito dur ...

