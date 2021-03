Antonello Venditti, il retroscena su Lucio Dalla: “Sono vivo grazie a lui” (Di martedì 2 marzo 2021) Antonello Venditti ha raccontato di come sia stata preziosa la vicinanza di Lucio Dalla in un momento delicatissimo della sua vita. Ecco le sue parole. Il racconto di Antonello Venditti Lui è una delle voci più amate dal grande pubblico. Antonello Venditti , in una lunga intervista rilasciata qualche tempo fa ha parlato di un caro amico e collega che gli ha cambiato la vita. Nel corso del programma La confessione , in onda su Discovery, a Peter Gomez, il cantante romano ha raccontato del suo rapporto con Lucio Dalla . Ha spiegato Venditti: ” Lucio Dalla è stato un amico vero, una persona unica. Mi piace pensare che sia lui il mio angelo per come ha ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 marzo 2021)ha raccontato di come sia stata preziosa la vicinanza diin un momento delicatissimo della sua vita. Ecco le sue parole. Il racconto diLui è una delle voci più amate dal grande pubblico., in una lunga intervista rilasciata qualche tempo fa ha parlato di un caro amico e collega che gli ha cambiato la vita. Nel corso del programma La confessione , in onda su Discovery, a Peter Gomez, il cantante romano ha raccontato del suo rapporto con. Ha spiegato: ”è stato un amico vero, una persona unica. Mi piace pensare che sia lui il mio angelo per come ha ...

