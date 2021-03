Annalisa, da Amici al palco dell’Ariston (Di martedì 2 marzo 2021) Annalisa nasce a Savona il 5 agosto da genitori professori. Bambina «iperattiva, molto attenta, dispettosa, che le combinava sempre ma con bontà», «arrampicatrice di palcoscenici, accentratrice indomabile con la foga che gli altri l’ascoltassero», la collezione di vinili e il giradischi che avevano in casa la portano dritta nelle braccia della musica. Ma la voglia di suonare, di farla, la musica, arriva con la visione della «chitarrona rosa» di Dire Straits, in Money for nothing: «La volevo anche io». Ha poco meno di sei anni quando inizia a studiare chitarra classica e flauto traverso. Poi canto. A 13 è corista e fisarmonicista di Fabrizio De André. Ma la svolta arriva ad Amici La passione chiama forte, ma rischia ancora di non dare le possibilità in cui Annalisa spera, e crede. Così, nel 2009 si laurea in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021)nasce a Savona il 5 agosto da genitori professori. Bambina «iperattiva, molto attenta, dispettosa, che le combinava sempre ma con bontà», «arrampicatrice discenici, accentratrice indomabile con la foga che gli altri l’ascoltassero», la collezione di vinili e il giradischi che avevano in casa la portano dritta nelle braccia della musica. Ma la voglia di suonare, di farla, la musica, arriva con la visione della «chitarrona rosa» di Dire Straits, in Money for nothing: «La volevo anche io». Ha poco meno di sei anni quando inizia a studiare chitarra classica e flauto traverso. Poi canto. A 13 è corista e fisarmonicista di Fabrizio De André. Ma la svolta arriva adLa passione chiama forte, ma rischia ancora di non dare le possibilità in cuispera, e crede. Così, nel 2009 si laurea in ...

miriamblu16 : RT @fiamma1990: Se dovesse vincere qualsiasi altra persona che non sia Tommaso penso che questa potrebbe rivelarsi la più grande delusione… - timidamusica : RT @fiamma1990: Se dovesse vincere qualsiasi altra persona che non sia Tommaso penso che questa potrebbe rivelarsi la più grande delusione… - fiamma1990 : Se dovesse vincere qualsiasi altra persona che non sia Tommaso penso che questa potrebbe rivelarsi la più grande de… - jadestuxedo : @carotelevip @FanFerrante Annalisa fa elettronica da prima di Amici, poi l’hanno obbligata a fare uno stile retrò e… - _LoZio : Nona Annalisa Scarrone, ex cantante di Amici. Tanti anche stavolta i concorrenti provenienti da un talent show -