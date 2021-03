Abbattere le polveri sottili | Mastella chiede all’Asia più lavaggi delle strade

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clementequesta mattina ha provveduto areSpa che venga disposta una programmazione deicittadine a cadenza almeno bimestrale e soprattutto in concomitanza dei periodi di scarsa piovosità. La richiesta del primo cittadino scaturisce dall’analisi dei dati scientifici secondo cui l’inquinamento dell’aria daè causato per il 50% dagli impianti di riscaldamento, per il 10% dal trasporto veicolare e per la rimanente parte dadella strada sollevate dal rotolamentoruote degli autoveicoli. Di qui, dunque, la necessità evidenziata dal sindacodi intensificare la programmazione degli ...

p3r4zzett1 : @Kaloinil @EntropicBazaar @97Trecca @VaeVictis @sil_viar0 Questo può essere certificato anche per abbattere rischio… - tulisso : #ambiente #salute Non basta il lockdown ad abbattere l'inquinamento da polveri sottili By @ARPAFVG -

Ultime Notizie dalla rete : Abbattere polveri

Il Gazzettino

...cui si concentrano dal 1° marzo le misure straordinarie per contenere l'inquinamento da...effluenti zootecnici e per la distribuzione in campo degli effluenti con sistemi in grado di......sui cui si concentrano dal 1° marzo le misure straordinarie per contenere l'inquinamento da... per la distribuzione in campo degli effluenti con sistemi in grado dile emissioni di ...SAN DANIELE. Al via, lunedì 1 marzo, la demolizione dell’ex Ipsia in via Monte Festa. Cominciata di prima mattina la nebulizzazione per evitare il sollevamento delle polveri, poco prima delle 10 l’esc ...I carabinieri forestali della stazione di Roccarainola hanno controllato un impianto di lavorazione del marmo a Cimitile. Il titolare della ditta è stato denunciato per violazioni ...