Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 marzo 2021)DEL 1 MARZOORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; PERCORRENDO LAFIUMICINO PER LAVORI LUNGHE CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SULLA STATALE CASSIA BIS ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE VITERBO IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DANTE DA MAIANO DIREZIONE COLLEVERDE MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI. PER ACCEDERE AL SERVIZIO BASTA COLLEGARSI ...