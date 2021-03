“Vergogna” | Selvaggia Lucarelli contro Mediaset | l’accusa alla naufraga dell’Isola

(Di lunedì 1 marzo 2021)non le manda a dire. La giornalista è indignata: secondo lei,non può permettersi di mandare quella vip sull’Isola dei Famosi Fonte foto: Getty Images / FacebookNon c’è ancora la conferma ufficiale, ma lunedì 15 marzo potrebbe cominciare uno dei reality show più seguiti dal pubblico. Stiamo parlandodei Famosi che quest’anno sarà condotta dpresentatrice Ilary Blasi. Ogni settimana vengono svelati i nuovi personaggi che saranno i naufraghi sull’isola in Honduras. Sono tanti i vip che saranno i concorrenti di questa nuova edizione, tra i quali anche Elisa Isoardi. Chi si è espressa riguardo lo show è stata la giornalistache con un post su Instagram ha lanciatoa ...

SecolodItalia1 : Insulti tra Selvaggia Lucarelli e Daniela Martani: «Vergogna», «Ma chi ti fa andare in tv?» - CestaAle : RT @edistintivo: @EsercitoCrucian Selvaggia Lucarelli, quella poveraccia con degli involtini primavera dovrebbe prendersela con un @BeppeSa… - LucaGue52011811 : RT @PietroPerconte: Senza vergogna Selvaggia Lucarelli, si rifiuta di esprimere la solidarietà a Giorgia Meloni, nel silenzio assoluto. Ved… - DomenicoFilace : Assolutamente d’accordo con selvaggia !!!! VERGOGNA @QuiMediaset_it #isoladeifamosi - cati82941489 : RT @edistintivo: @EsercitoCrucian Selvaggia Lucarelli, quella poveraccia con degli involtini primavera dovrebbe prendersela con un @BeppeSa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vergogna Selvaggia

ilGiornale.it

Ripeto,' , ha scritto la giornalista nel suo post .Lucarelli contro Daniela Martani Nel cast dei 16 naufraghi che prenderanno parte a L'Isola dei Famosi 2021 vi è anche Daniela ...Ladegli accordi di Facebook E proprio per questo appaiono un po' risibili i peana verso ... Se si rompesse l'opportunistica acquiescenza alla conquista(illecita?) dei Big data da ...Selvaggia Lucarelli non le manda a dire. La giornalista è indignata: Mediaset non può permettersi di mandare quella vip sull'Isola dei Famosi ...Con un post Instagram, Selvaggia Lucarelli denuncia l'ennesimo assembramento sui Navigli a Milano e si chiede dove siano i vigili.