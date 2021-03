Vaccino Covid, Giannelli (Anp): si va troppo a rilento, in 4 mesi devono essere vaccinate 750mila persone (Di lunedì 1 marzo 2021) "La campagna di vaccinazione docenti e personale Ata è cominciata ma andiamo avanti con troppa lentezza". A dirlo il presidente dell’associazione nazionale presidi Antonello Giannelli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) "La campagna di vaccinazione docenti e personale Ata è cominciata ma andiamo avanti con troppa lentezza". A dirlo il presidente dell’associazione nazionale presidi Antonello. L'articolo .

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, la Lombardia non riesce a fissare gli appuntamenti agli ultraottantenni e dà la colpa ai produttori… - robertalombardi : Prima la Moratti propone di distribuire il #vaccino alle Regioni in base al PIL, poi #Bertolaso di dare priorità a… - IlCastiga : RT @giangoSGV: Covid, la Svizzera non autorizza il vaccino Astrazeneca - SoniaLaVera : RT @giangoSGV: Covid, la Svizzera non autorizza il vaccino Astrazeneca -