Vaccini. Chi fa da sè fa per tre! (Di lunedì 1 marzo 2021) di Redazione. Non ci vuole certo un “genio” per capire che il vaccino è l’unica arma che abbiamo a disposizione per uscire dalla crisi sanitaria e... Leggi su freeskipper (Di lunedì 1 marzo 2021) di Redazione. Non ci vuole certo un “genio” per capire che il vaccino è l’unica arma che abbiamo a disposizione per uscire dalla crisi sanitaria e...

RobertoBurioni : Se qualcuno si chiede dove finiscono i vaccini prodotti, questo tweet che parla della situazione USA può essere ill… - fattoquotidiano : Vaccini, Bertolaso: “Dopo gli over 80, le dosi vadano a chi lavora”. Cartabellotta: “Priorità etiche stravolte, anz… - FicarraePicone : Vaccinazioni per i disabili ancora ferme o a rilento. Ancora peggio per i loro caregiver, familiari e operatori.… - Alberto_Luther : Ma chi è sto qua che parla ad #omnibusla7? Tortora: Israele ha montato le tende dell'esercito per i vaccini Trizzin… - freeskipperIT : Vaccini. Chi fa da sè fa per tre! -