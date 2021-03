Uomini e Donne, Armando offende Riccardo sulla sua virilità: Maria scende in campo (Di lunedì 1 marzo 2021) Armando Incarnato è uno dei partecipanti del Trono over di Uomini e Donne ed è sempre al centro dell’attenzione, anche contro la sua volontà. Nella puntata di oggi, lunedì 1 marzo, ha sfiorato una rissa con Riccardo Guarnieri per un’offesa. Maria De Filippi ha evitato il peggio. Ecco i dettagli della vicenda. Armando, Maria e Riccardo – Solonotizie24Armando offende Riccardo Per Armando si è proposta una bellissima donna dallo sguardo penetrante. Dopo aver elencato una parte della sua vita, si è sentita dire che non rispecchia il suo tipo ideale di donna. Per questo motivo è intervenuto Gianni Sperti che ha esaltato la bellezza della donna. Non crede ad Armando, anche ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021)Incarnato è uno dei partecipanti del Trono over died è sempre al centro dell’attenzione, anche contro la sua volontà. Nella puntata di oggi, lunedì 1 marzo, ha sfiorato una rissa conGuarnieri per un’offesa.De Filippi ha evitato il peggio. Ecco i dettagli della vicenda.– Solonotizie24Persi è proposta una bellissima donna dallo sguardo penetrante. Dopo aver elencato una parte della sua vita, si è sentita dire che non rispecchia il suo tipo ideale di donna. Per questo motivo è intervenuto Gianni Sperti che ha esaltato la bellezza della donna. Non crede ad, anche ...

