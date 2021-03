UFFICIALE – Juventus, un nuovo positivo al Covid-19: il comunicato (Di lunedì 1 marzo 2021) Juventus, un nuovo positivo al Covid-19: il comunicato del club torinese La FC Juventus, attraverso i propri canali ufficiali, comunica di aver riscontrato una nuova … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 1 marzo 2021), unal-19: ildel club torinese La FC, attraverso i propri canali ufficiali, comunica di aver riscontrato una nuova … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Juventus annuncia una positività al Covid-19: 'Non è un calciatore' ?? - forumJuventus : Ufficiale, 'All or nothing: Juventus' prossimamente su @PrimeVideoIT, il trailer ??? - DiMarzio : #JuventusNapoli si giocherà il 17 marzo, domani l'ufficialità - infoitsport : Juventus, è ufficiale: nuova positività al coronavirus - Fprime86 : RT @Spazio_J: Comunicato ufficiale della Juventus: positivo un membro del gruppo squadra non calciatore - -