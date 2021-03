“Trionferà l’abusivismo” Parrucchieri in rivolta | chiusi con il nuovo Dpcm Draghi

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 1 marzo 2021) Cambia il presidente del consiglio, cambia il governo, ma resta identico il modo di agire. E così, eccoci pronti a un. E menomale che Mariodoveva salvare l’Italia! Diana Romano e Romina Paludi, di ItalExit, lanciano subito un avvertimento: “Intanto ha cominciato con un provvedimento ingiustificato nei confronti delle attività per la cura della persona tra cuie barbieri CI RITROVIAMO DIA DOVER CHIUDERE IN ZONA ROSSA I SERVIZI ALLA PERSONA, anche sé in questi mesi i saloni hanno applicato con la massima diligenza le linee guida dettate dalle autorità sanitarie e dal Governo, intensificando le già rigide misure previste dal settore sul piano igienico-sanitario, e si sono riorganizzate per garantire la massima tutela della salute degli imprenditori, dei loro ...