Titoli di Stato, MEF: spesa per interessi cala di 470 milioni a febbraio (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel mese di febbraio 2021, la spesa per interessi sui Titoli di Stato ha registrato una riduzione di circa 470 milioni rispetto all'anno precedente, secondo quanto ha comunicato oggi il Ministero dell'economia e delle finanze. Il saldo del settore statale si è chiuso, il mese scorso, con un fabbisogno di 10,2 miliardi, con un peggioramento di circa 8,6 miliardi rispetto al fabbisogno registrato nel febbraio 2020 (1.604 milioni). Il primo bimestre si chiude con un fabbisogno di 14,1 miliardi, con un peggioramento di circa 15,5 miliardi rispetto al risultato registrato nel primo bimestre 2020 (un avanzo di 1.396 milioni). Nel confronto con il corrispondente mese del 2020, il saldo ha risentito in larga misura della ...

