Terracina, nonna indagata per abusi sessuali su nipotina di 5 anni (Di lunedì 1 marzo 2021) . Nel corso dei colloqui per verificare se la bambina avesse assistito ad episodi di violenza domestica, è emersa una verità ancora più agghiacciante. Le indagini della polizia di Terracina, in provincia di Latina, erano iniziate per verificare se in quella casi ci fosse una 'violenza assistita', ossia che il padre avesse un comportamento violento con la madre, davanti alla bambina di 5 anni. In realtà, come riportato, gli agenti si sono trovati di fronte ad indicatori che facevano intuire che la piccolina subisse il ben più grave reato di abusi sessuali. Con l'aiuto di psicologi e della madre a cui non erano sfuggiti alcuni atteggiamenti e racconti strani della bimba, la nonna, una donna di 50 anni, si è vista recapitare una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento

