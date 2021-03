Spezia | i convocati di Italiano per la Juventus

junews24com : Juve Spezia: le scelte di Italiano in vista del match contro Pirlo - - TUTTOJUVE_COM : QUI SPEZIA - I convocati di Italiano per la gara con la Juventus - sportface2016 : #JuventusSpezia, i convocati di #Italiano: assente Saponara - Spezia_1906 : I convocati aquilotti: out anche Saponara, tornano Marchizza e Krapikas - marcovarini : A La Spezia i convocati si comunicano così.. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia convocati

TUTTO mercato WEB

Loha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro la Juventus: ci sono Marchizza e Krapikas, out ...Il Milan 'di campionato è reduce dalla sconfitta patita nel derby e dalla sconfitta con lo. ... Idi Fonseca per la Roma: Portieri : Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori : Karsdorp, ...L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta che vedrà i liguri sul campo della Juventus in difficoltà ma sempre tra le candidate per la ...Andrea Pirlo in conferenza: "Problema intestinale per Fagioli. I liguri hanno dimostrato di meritare la A. Lo Scudetto? Le partite sono ancora tante".