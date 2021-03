Speranza, “La curva dei contagi sta risalendo, servono decisioni coerenti”. Nuove chiusure in vista? (Di lunedì 1 marzo 2021) Roberto Speranza alla presentazione del Programma nazionale esiti Edizione 2020: “Prossime settimane difficili, servono decisioni coerenti”. Il Ministro della salute Roberto Speranza è intervenuto alla presentazione del Programma nazionale esiti Edizione 2020 e ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus facendo sapere che le prossime settimane saranno difficili, segnate probabilmente da un nuovo aumento dei contagi. Speranza alla presentazione del Programma nazionale esiti Edizione 2020: “La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo” “La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo e abbiamo bisogno ancora di batterci ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Robertoalla presentazione del Programma nazionale esiti Edizione 2020: “Prossime settimane difficili,”. Il Ministro della salute Robertoè intervenuto alla presentazione del Programma nazionale esiti Edizione 2020 e ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus facendo sapere che le prossime settimane saranno difficili, segnate probabilmente da un nuovo aumento deialla presentazione del Programma nazionale esiti Edizione 2020: “Ladeistain modo significativo” “Ladeistain modo significativo e abbiamo bisogno ancora di batterci ...

