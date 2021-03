Se Macron guarda con interesse a Draghi (Di lunedì 1 marzo 2021) La nomina di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio sta suscitando grande interesse a Parigi. Prima di tutto bisogna sottolineare che in Francia le relazioni con l’Italia sono ormai considerate un argomento delicato: conviene tenerle sotto stretto controllo per evitare che si ripetano gli eventi negativi della crisi del 2017-2019, un vero e proprio spartiacque nelle relazioni bilaterali. Già nel settembre 2019 Emmanuel Macron si era precipitato a Roma per essere il primo leader a incontrare Giuseppe Conte nella sua veste di leader di una nuova maggioranza più euro-compatibile della precedente. Il fatto che Parigi voglia subito assicurarsi una buona comunicazione con il nuovo esecutivo italiano non rappresenta quindi una novità. Il profilo di Draghi è sicuramente apprezzato in Francia, anche perché interpretato in ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) La nomina di Marioalla presidenza del Consiglio sta suscitando grandea Parigi. Prima di tutto bisogna sottolineare che in Francia le relazioni con l’Italia sono ormai considerate un argomento delicato: conviene tenerle sotto stretto controllo per evitare che si ripetano gli eventi negativi della crisi del 2017-2019, un vero e proprio spartiacque nelle relazioni bilaterali. Già nel settembre 2019 Emmanuelsi era precipitato a Roma per essere il primo leader a incontrare Giuseppe Conte nella sua veste di leader di una nuova maggioranza più euro-compatibile della precedente. Il fatto che Parigi voglia subito assicurarsi una buona comunicazione con il nuovo esecutivo italiano non rappresenta quindi una novità. Il profilo diè sicuramente apprezzato in Francia, anche perché interpretato in ...

