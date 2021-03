Sassuolo-Napoli: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 1 marzo 2021) Sassuolo-Napoli è in programma per mercoledì 3 marzo 2021. La gara sarà valida per la 25a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:30 direttamente dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sassuolo-Napoli: come arrivano le squadre? Il Sassuolo è reduce dal pareggio interno contro il Bologna per 1-1. Gli emiliani, sono stati costretti a saltare l’ultimo turno di campionato a causa del focolaio covid nel Torino. Il Sassuolo non vince in casa dal 6 gennaio, quando si impose per 2-1 contro il Genoa. Per i neroverdi la stagione resta comunque positiva: ottavo posto in classifica a quota 35 punti con una gara da recuperare. La zona europea dista solo otto lunghezze. Il Napoli invece arriva dalla facile vittoria per 2-0 contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021)è in programma per mercoledì 3 marzo 2021. La gara sarà valida per la 25a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:30 direttamente dal Mapei Stadium di Reggio Emilia.: come arrivano le squadre? Ilè reduce dal pareggio interno contro il Bologna per 1-1. Gli emiliani, sono stati costretti a saltare l’ultimo turno di campionato a causa del focolaio covid nel Torino. Ilnon vince in casa dal 6 gennaio, quando si impose per 2-1 contro il Genoa. Per i neroverdi la stagione resta comunque positiva: ottavo posto in classifica a quota 35 punti con una gara da recuperare. La zona europea dista solo otto lunghezze. Ilinvece arriva dalla facile vittoria per 2-0 contro il ...

therealpallazzo : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - albo_interista : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - WSMN00 : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - BeppeMarottaMa1 : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - MBrugnolotti : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… -