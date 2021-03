Sanremo 2021 | la scaletta della prima e seconda serata del Festival

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 1 marzo 2021) L’ufficio stampa Rai ha comunicato ladei cantanti per ladeldi. A poco più di 24 ore dall’iniziokermesse sanremese, dunque, si entra finalmente nel vivocompetizione. Il primo artista che figura nell’elenco pubblicato online dal sito Rai è il cosentino Aiello, mentre per lail primo nome è quello di Bugo. Sia nellache nellai big in gara saranno tredici, quattro invece i cantantisezione Nuove Proposte che si esibiranno in ognuno dei primi due appuntamenti. Ma scopriamo chi sono i cantanti che saliranno sul palco ...