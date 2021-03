Roma-Milan, Marelli: “Giusto il rigore rossonero, Theo non ha fatto fallo” (Di martedì 2 marzo 2021) L'ex arbitro Luca Marelli, attraverso il proprio canale YouTube, ha parlato degli episodi dubbi in Roma-Milan. Queste le sue opinioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 marzo 2021) L'ex arbitro Luca, attraverso il proprio canale YouTube, ha parlato degli episodi dubbi in. Queste le sue opinioni Pianeta

capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - acmilan : Big numbers following a big win, read all about them ?? - infoitsport : Roma-Milan, CRISTANTE: “Siamo partiti male, non ci sono scuse. Arbitro? Quello che ci ha dato più fastidio è stato… - Falco882 : @_enz29 Veramente si deve discutere di uno che è stato cacciato da ogni squadra in cui ha militato? (a parte il Bar… -