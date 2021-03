Ranking WTA (1 marzo 2021): Camila Giorgi perde una posizione ma resta la miglior azzurra (Di lunedì 1 marzo 2021) Al termine del torneo di Adelaide, di categoria 500, che ha visto sabato scorso il trionfo della polacca Iga Swiatek, ora numero 15 del mondo, è stato rilasciato stamane il nuovo Ranking WTA, che però resta immobile nelle prime dieci posizioni. L’australiana Ashleigh Barty resta saldamente al comando della graduatoria davanti alla nipponica Naomi Osaka. Top 10 WTA (Ranking al 01.03.2021)1 Ashleigh Barty (Australia) 9186 2 Naomi Osaka (Giappone) 7835 3 Simona Halep (Romania) 7255 4 Sofia Kenin (USA) 5760 5 Elina Svitolina (Ucraina) 5370 6 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5205 7 Serena Williams (USA) 4915 8 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 4810 9 Bianca Andreescu (Canada) 4735 10 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4571 Poche le variazioni per le italiane: Camila Giorgi ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Al termine del torneo di Adelaide, di categoria 500, che ha visto sabato scorso il trionfo della polacca Iga Swiatek, ora numero 15 del mondo, è stato rilasciato stamane il nuovoWTA, che peròimmobile nelle prime dieci posizioni. L’australiana Ashleigh Bartysaldamente al comando della graduatoria davanti alla nipponica Naomi Osaka. Top 10 WTA (al 01.03.)1 Ashleigh Barty (Australia) 9186 2 Naomi Osaka (Giappone) 7835 3 Simona Halep (Romania) 7255 4 Sofia Kenin (USA) 5760 5 Elina Svitolina (Ucraina) 5370 6 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5205 7 Serena Williams (USA) 4915 8 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 4810 9 Bianca Andreescu (Canada) 4735 10 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4571 Poche le variazioni per le italiane:...

