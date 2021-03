**Pd: Zingaretti, 'tenuto duro e vinto battaglia, altro che cospargerci capo di cenere'** (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Dal 2018 il Pd ha cambiato in meglio la storia della politica. E dovremmo esserne un po' più orgogliosi. Il 4 marzo del 2018 abbiamo avuto la piu' drammatica sconfitta del dopoguerra e l'esito di quella sconfitta è stato un governo con un mix fortissimi di populismo e nazionalismo collocando l'Italia su una deriva pericolosa. Noi abbiamo tenuto duro, malgrado le sirene che indicavano nella fine di una storia l'esito naturale di una sconfitta". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella replica in Direzione. Ed ora "oggi abbiamo una rivoluzione nel sistema politico nella quale la Lega rinnega la sua stessa identità. E noi dovremmo vivere questo tempo con la cenere in testa, come fossimo sconfitti? Non è così. Abbiamo superato e tirato fuori l'Italia da una condizione di pericolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Dal 2018 il Pd ha cambiato in meglio la storia della politica. E dovremmo esserne un po' più orgogliosi. Il 4 marzo del 2018 abbiamo avuto la piu' drammatica sconfitta del dopoguerra e l'esito di quella sconfitta è stato un governo con un mix fortissimi di populismo e nazionalismo collocando l'Italia su una deriva pericolosa. Noi abbiamo, malgrado le sirene che indicavano nella fine di una storia l'esito naturale di una sconfitta". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, nella replica in Direzione. Ed ora "oggi abbiamo una rivoluzione nel sistema politico nella quale la Lega rinnega la sua stessa identità. E noi dovremmo vivere questo tempo con lain testa, come fossimo sconfitti? Non è così. Abbiamo superato e tirato fuori l'Italia da una condizione di pericolo ...

