Patrick Zaki, rinnovata la custodia cautelare nel carcere di Tora in Egitto: altri 45 giorni (Di lunedì 1 marzo 2021) La difesa aveva chiesto la sua scarcerazione affinché potesse incontrare il padre ricoverato. Ma Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato più di un anno fa al Cairo di ritorno da Bologna, dovrà rimanere altri 45 giorni in carcere. La sua detenzione è infatti stata prolungata per l'ennesima volta e l'ultima volta che il tribunale del Cairo si era pronunciato sulla proroga era stato il 2 febbraio. La notizia è stata comunicata dall'organizzazione per la difesa dei diritti umani Eipr, che ha rivelato su Facebook con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto il risultato dell'udienza di ieri. In un post su Twitter, Eipr (l'Iniziativa egiziana per i diritti della persona, Egyptian Initiative for Personal Rights, ong con la quale Zaki collaborava) ha riferito che i legali hanno ...

amnestyitalia : Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione preventiva di Patrick Zaki, incarcerato ingiustamente da ol… - chetempochefa : “Chiediamo al Presidente Mattarella di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki.' Riascoltiamo l'appello… - fattoquotidiano : Patrick Zaki, la difesa chiede la scarcerazione per permettergli di vedere il padre ricoverato - FranzGalleri : RT @6000sardine: #PatrickZaki resterà in carcere per altri 45 giorni. Basta, non c’è più tempo. Firma la petizione: - Frab451 : RT @RiccardoNoury: Egitto, per #PatrickZaki altri 45 giorni di carcere: un crudele accanimento Per @focusonafricait -