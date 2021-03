Netflix vince alla grande ai Golden Globes (Di lunedì 1 marzo 2021) Netflix vince. Le piattaforme di streaming hanno dominato ai Golden Globes di ieri sera, il che non è stato troppo sorprendente dopo un anno di ritardi nella produzione legati alla pandemia e il pubblico abbuffato a casa. Ma il più grande vincitore di tutti è stato Netflix. Quanti Golden Globe ha vinto Netflix? Netflix come ci si poteva aspettare porta a casa 10 statuette. Con ben 6 premi vinti su un totale di 11 per la sezione serie tv, i titoli originali della piattaforma di streaming hanno fatto il pieno di statuette a forma di globo aggiudicandosi l’ambito premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press. Tra tutti a trionfare, The Crown che si è aggiudicata 4 premi tra cui il titolo di miglior ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021). Le piattaforme di streaming hanno dominato aidi ieri sera, il che non è stato troppo sorprendente dopo un anno di ritardi nella produzione legatipandemia e il pubblico abbuffato a casa. Ma il piùvincitore di tutti è stato. QuantiGlobe ha vintocome ci si poteva aspettare porta a casa 10 statuette. Con ben 6 premi vinti su un totale di 11 per la sezione serie tv, i titoli originali della piattaforma di streaming hanno fatto il pieno di statuette a forma di globo aggiudicandosi l’ambito premio assegnato dHollywood Foreign Press. Tra tutti a trionfare, The Crown che si è aggiudicata 4 premi tra cui il titolo di miglior ...

