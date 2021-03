Napoli, controlli al Rione 133: mitra e pistola nascosti in un muro (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Fuorigrotta, a Napoli, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dell’Arma, hanno rinvenuto una pistola e una mitragliatrice. È accaduto in via Campegna, durante un’ispezione ad un muro perimetrale del Rione 133. Ad insospettire i militari, subito dopo un controllo ad un detenuto ai domiciliari, un panno sporco occultato in una fessura di un muro di tufo, dietro alcune bottiglie di vetro. Nel fagotto è stata trovata una pistola mitragliatrice modello Imi uzi cal.9×21 di fabbricazione israeliana e una pistola Sig Sauer con matricola punzonata, colpo in canna e serbatoio contenente 9 colpi 9×21 mm. Le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri della stazione di Fuorigrotta, a, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dell’Arma, hanno rinvenuto unae unagliatrice. È accaduto in via Campegna, durante un’ispezione ad unperimetrale del133. Ad insospettire i militari, subito dopo un controllo ad un detenuto ai domiciliari, un panno sporco occultato in una fessura di undi tufo, dietro alcune bottiglie di vetro. Nel fagotto è stata trovata unagliatrice modello Imi uzi cal.9×21 di fabbricazione israeliana e unaSig Sauer con matricola punzonata, colpo in canna e serbatoio contenente 9 colpi 9×21 mm. Le ...

