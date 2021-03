Myanmar | nuove accuse per Aung San Suu Kyi | ' sta bene'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Naypyidaw, 1 mar. (Adnkronos) - Per la prima volta i legali diSan Suu Kyi hanno potuto vedere 'The Lady' dal giorno dell'arresto dopo il golpe indel primo febbraio.San Suu Kyi, collegata in video per l'udienza in tribunale a Naypyidaw, è sembrata in "buona salute" e ha chiesto di poter incontrare i suoi legali, come hanno riferito loro stessi, secondo quanto riporta la Bbc. Dal primo febbraio The Lady è agli arresti domiciliari. Era inizialmente sotto accusa per l'importazione "illegale" di walkie-talkie e per aver violato la legge sulla gestione dei disastri naturali, ma oggi - secondo la Bbc - sono state aggiunte anche altre, comprese quelle di violazione durante la campagna elettorale delle restrizioni imposte per contenere i contagi da coronavirus e di aver provocato "paura e allarme". ...