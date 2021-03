Matilde Gioli, avete mai visto l’attrice di Doc senza trucco? Nessun filtro o inganno: meravigliosa (Di lunedì 1 marzo 2021) Matilde Gioli è una delle attrici italiane più belle del mondo dello spettacolo. Ha ottenuto un enorme successo grazie al ruolo della dottoressa Giulia Giordano in Doc – Nelle tue mani accanto a Luca Argentero. Sui social di mostra in qualsiasi versione. Ecco una delle foto che lo dimostra. Matilde Gioli, tra televisione e cinema Nata nel 1989, Matilde Gioli (nome d’arte di Matilde Lojacono) sta cavalcando l’onda del successo da pochi anni grazie a delle parti che ha ottenuto in alcuni film e serie tv. Basta ricordare Il capitale umano che le ha permesso di vincere il premio Biraghi per gli attori emergenti nel 2014. Nello stesso anno ha ottenuto una parte in un episodio di Gomorra – La serie. Poi nel 2020 ha recitato accanto a Luca Argentero nel ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021)è una delle attrici italiane più belle del mondo dello spettacolo. Ha ottenuto un enorme successo grazie al ruolo della dottoressa Giulia Giordano in Doc – Nelle tue mani accanto a Luca Argentero. Sui social di mostra in qualsiasi versione. Ecco una delle foto che lo dimostra., tra televisione e cinema Nata nel 1989,(nome d’arte diLojacono) sta cavalcando l’onda del successo da pochi anni grazie a delle parti che ha ottenuto in alcuni film e serie tv. Basta ricordare Il capitale umano che le ha permesso di vincere il premio Biraghi per gli attori emergenti nel 2014. Nello stesso anno ha ottenuto una parte in un episodio di Gomorra – La serie. Poi nel 2020 ha recitato accanto a Luca Argentero nel ...

