Mamme No Dad a Pomeriggio 5, la d'Urso solidale ma non troppo (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Qui le scuole sono chiuse ma poi c'è sempre gente in strada e non si conclude nulla. I bambini stanno soffrendo e noi vogliamo fare qualcosa di buono. Abbiamo fatto tanti sacrifici in questi mesi senza ottenere nulla". È il grido delle Mamme No Dad che questo Pomeriggio, in collegamento a Pomeriggio 5, si sono riunite in piazza Municipio a Napoli per protestare contro la chiusura delle scuole in Campania fino al prossimo 14 marzo. La madre di un bambino affetto da autismo ha spiegato che si trova "in enorme difficoltà. Qui la scuola non ha mai riaperto, tranne qualche piccola parentesi. Ho fatto ripetere l'anno a mio figlio per permettergli di studiare – ha spiegato – e invece neanche quest'anno posso portarlo a scuola. Non sappiamo come dobbiamo andare avanti". La conduttrice si è subito ...

uchetto : @stanzaselvaggia Se vuole c'è di peggio. Oggi pomeriggio dalla D'Urso, le mamme NO DAD, che hanno allegramente igno… - cchiaxgoldenn : ieri una mamma di una mia compagna sulla chat delle mamme ha fatto un sacco di storie per la dad, ha detto di voler… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Scuole chiuse in Campania, il Tar respinge il ricorso delle mamme: resta la Dad - JustPaolaC : @docdrugztore Pensa che a Napoli le “solite mamme” stanno organizzando uno sciopero in cui obbligheranno i figli a… - mattinodinapoli : Scuole chiuse in Campania, il Tar respinge il ricorso delle mamme: resta la Dad -