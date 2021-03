(Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:00 SI! 13:56 Il primo ottavo di finale sarà quella tra la svizzera Jessica Keiser e Sofia Nadyrshina, quest’ultima, essendo russa, gareggerà come atleta indipendente. 13:5314 si comincerà con gli ottavi di finale, prima le donne e poi gli uomini. 13:50 Tra gli uomini la situazione è invece molto equilibrata, basti pensare che tutti i qualificati siano racchiusi in appena un secondo. 13:47 Tra le donne in qualificazione non ci sono state particolari sorprese, le quattro favorite della vigilia ( Hofmeister, Joerg, Loch e Sofia Nadyrshina) si sono di fatto qualificate nelle prime quattro posizioni. 13:44 Al maschile siamo riusciti a qualificare quattro atleti su quattro: Roland Fischnr, Mirko Felicetti, Aaron March e Edwin Coratti hanno ...

zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Mondiali 2021 in DIRETTA: tutto pronto si parte in Slovenia è caccia alle medaglie! -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboard

OA Sport

... scatta foto da 12 Megapixel con HDR, integra quattro diversi obiettivi e può trasmettere in... velocità media, massima pendenza, pista e distanza per lo sci di fondo, sci esu pista, ...... e infine lo snowpark per tutte le altre discipline die sci freestyle. Insomma zone più ...ufficiale della manifestazione (così come per Tokyo 2020) e potrete godervi tutta l offertae ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di Snowboard (PGS) 2021, i campionati iridati dovevano inizialmente svolgersi a Zhangjiakouu (Cina), ma v ...Live Timing Discesa Femminile Replaces: Garmisch Partenkirch Val di Fassa (ITA) Gioco dei podi, Temperature alte in Val di Fassa e le big scelgono i numeri bassi: Johnson ...