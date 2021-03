Lazio-Torino, la sfida dell’Olimpico è un rebus: l’Asl conferma la quarantena, ma il responso della Lega si fa attendere (Di lunedì 1 marzo 2021) Lazio-Torino è sempre più in rebus.A seguito della positività di 8 componenti del gruppo squadra, il Torino, ha interrotto gli allenamenti disponendo la quarantena domiciliare per tutta la rosa. In virtù della situazione attualmente vissuta dai granata, resta sempre più incerto il destino della sfida tra Lazio e Torino in programma domani alle 18:30. Se l’Asl ha le idee chiare sull’iter da seguire, infatti, la decisione della Lega sul caso si fa ancora attendere."Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021)è sempre più in.A seguitopositività di 8 componenti del gruppo squadra, il, ha interrotto gli allenamenti disponendo ladomiciliare per tutta la rosa. In virtùsituazione attualmente vissuta dai granata, resta sempre più incerto il destinotrain programma domani alle 18:30. Seha le idee chiare sull’iter da seguire, infatti, la decisionesul caso si fa ancora."Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la, che ...

