Ibrahimovic | lesione all’adduttore | fuori tre settimane

Nonostante la bella e convincente vittoria sulla Roma gli abbia permesso di tenere il passo della capolista Inter, il Milan non può sorridere per l'infortunio patito da Ibrahimovic. Lo svedese ha, infatti, riportato una lesione all'adduttore sinistro che lo costringerà ad uno stop di almeno tre settimane. Ibrahimovic: cosa è accaduto e quando tornerà in campo? L' attaccante rossonero si è infortunato pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo del match dell' Olimpico. Una volta uscito dal campo, si è accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra. Un' immagine che ha lasciato ben poche speranze sulla benignità dell'infortunio. Gli esami strumentali hanno evidenziato come il problema muscolare sia piuttosto serio e che richiederà un ulteriore valutazione tra dieci giorni.

