Ho perso mia madre per la sua dipendenza da sigarette

Quelle tra donne e fumo sono 'relazioni pericolose' e la sigaretta è quella che si è portata via troppo presto una mamma che non voleva nemmeno pensare di smettere. Quella sigaretta, in bocca o tra le mani, era diventata col tempo stampella e identità. Una dipendenza talmente consolidata che anche il solo pensiero di smettere le era inconcepibile. Avrebbe voluto farmi contenta e avrebbe potuto salvarsi la vita ed evitare quella malattia così banale e scontata nei fumatori che l'ha portata via in una manciata di mesi. Storia comune la mia, perché sono 80mila le famiglie che ogni anno perdono una persona cara per gli effetti del fumo. Cancro, cuore, ictus e molto altro. Morti evitabili, precoci. Ricordo che pochissimi mesi prima le parlai della sigaretta elettronica e le dissi: "ma proveresti a usarla?" e lei disse di sì, sia pure con tanti dubbi, ma ...

