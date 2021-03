Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello non capisce l'aereo dei fan: "Che vuol dire LGBT?" (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi per Dyane Mello sulla casa del Grande Fratello Vip 5 è volato un aereo dei suoi fan LGBT, ma la reazione della modella non è stata quella che il web si aspettava. Dopo che Dayane Mello ha dichiarato il suo amore per Rosalinda Cannavò oggi sulla casa di Cinecittà è volato un aereo firmato dai fan LGTB: molti sono rimasti stupiti dalla reazione della modella brasiliana che ha confessato di non conoscere il significato della sigla. Stasera si conclude la lunghissima stagione del Grande Fratello Vip 5, iniziato nell'ormai lontano 14 settembre 2020. Secondo gli esperti Dayane Mello è una seria candidata alla vittoria finale, oggi sulla casa di Cinecittà sono passati quattro aerei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi per Dyanesulla casa delVip 5 è volato undei suoi fan, ma la reazione della modella non è stata quella che il web si aspettava. Dopo cheha dichiarato il suo amore per Rosalinda Cannavò oggi sulla casa di Cinecittà è volato unfirmato dai fan LGTB: molti sono rimasti stupiti dalla reazione della modella brasiliana che ha confessato di non conoscere il significato della sigla. Stasera si conclude la lunghissima stagione delVip 5, iniziato nell'ormai lontano 14 settembre 2020. Secondo gli espertiè una seria candidata alla vittoria finale, oggi sulla casa di Cinecittà sono passati quattro aerei ...

