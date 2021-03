Governo: Zingaretti, ‘in primi 100 giorni tre priorità su parità genere’ (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Sarebbe bello che nei primi 100 giorni del Governo Draghi ci fossero dei segnali di discontinuità con tre scelte: l’approvazione della legge della parità salariale, rendere operativo il fondo a sostegno dell’impresa femminile e attivare reddito di libertà per le donne che hanno subito violenza”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella replica in Direzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Sarebbe bello che nei100delDraghi ci fossero dei segnali di discontinuità con tre scelte: l’approvazione della legge dellasalariale, rendere operativo il fondo a sostegno dell’impresa femminile e attivare reddito di libertà per le donne che hanno subito violenza”. Così il segretario del Pd, Nicola, nella replica in Direzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

