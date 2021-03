Golden Globe 2021, tutti i vincitori (Di lunedì 1 marzo 2021) Miglior film Nomadland Miglior regia Chloé Zhao, Nomadland Miglior film, musical o commediaBorat 2 Miglior attore protagonistaChadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom Miglior attrice protagonistaAndra Day, The United States vs. Billie Holiday Miglior attrice non protagonistaJodie Foster, The Mauritanian Miglior attore non protagonistaDaniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah di Shaka King Miglior attore musical o commediaSacha Baron Cohen, Borat Miglior sceneggiaturaAaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7 Miglior film d’animazione Soul Miglior canzone Io si, (seen) di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi da La vita davanti a sédi Edoardo Ponti Miglior colonna sonora Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste per Soul Miglior film in lingua straniera Minaridi Lee Isaac Chung Miglior attore non protagonista, televisione John Boyega, Small Axe di Steve ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021) Miglior film Nomadland Miglior regia Chloé Zhao, Nomadland Miglior film, musical o commediaBorat 2 Miglior attore protagonistaChadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom Miglior attrice protagonistaAndra Day, The United States vs. Billie Holiday Miglior attrice non protagonistaJodie Foster, The Mauritanian Miglior attore non protagonistaDaniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah di Shaka King Miglior attore musical o commediaSacha Baron Cohen, Borat Miglior sceneggiaturaAaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7 Miglior film d’animazione Soul Miglior canzone Io si, (seen) di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi da La vita davanti a sédi Edoardo Ponti Miglior colonna sonora Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste per Soul Miglior film in lingua straniera Minaridi Lee Isaac Chung Miglior attore non protagonista, televisione John Boyega, Small Axe di Steve ...

