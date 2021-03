Giuseppe Conte - M5s, Ricci: «Interlocutore naturale del Pd» (Di lunedì 1 marzo 2021) Giuseppe Conte sarà protagonista della scena politica con i 5 Stelle. Il M5s proverà, dunque, a trovare nell'ex presidente del Consiglio l'uomo chiamato a scrivere una nuova pagina della storia grillina. L'argomento diventa interessante anche rispetto all'ipotesi che i pentastellati possano, in qualche modo, diventare uno degli assi portanti di un fronte destinato ad opporsi al centrodestra. A raccontare quelli che potrebbero essere gli scenari è stato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci del Partito Democratico nel corso della trasmissione Omnibus di La7. «Aver garantito lealtà e affidabilità - ha evidenziato - fino alla fine rispetto a Conte e al Movimento 5 Stelle ci può consentire oggi di avere un'interlocuzione con un potenziale alleato». Giuseppe Conte - 5 Stelle, gli scenari ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 1 marzo 2021)sarà protagonista della scena politica con i 5 Stelle. Il M5s proverà, dunque, a trovare nell'ex presidente del Consiglio l'uomo chiamato a scrivere una nuova pagina della storia grillina. L'argomento diventa interessante anche rispetto all'ipotesi che i pentastellati possano, in qualche modo, diventare uno degli assi portanti di un fronte destinato ad opporsi al centrodestra. A raccontare quelli che potrebbero essere gli scenari è stato il sindaco di Pesaro Matteodel Partito Democratico nel corso della trasmissione Omnibus di La7. «Aver garantito lealtà e affidabilità - ha evidenziato - fino alla fine rispetto ae al Movimento 5 Stelle ci può consentire oggi di avere un'interlocuzione con un potenziale alleato».- 5 Stelle, gli scenari ...

FMCastaldo : Accolgo con gioia la decisione del nostro @GiuseppeConteIT di entrare, con un ruolo centrale, nel processo di ricos… - ManlioDS : Giuseppe #Conte ha accettato l’invito a riprogettare insieme il #M5S per renderlo sempre più centrale nella politi… - petergomezblog : In corso il vertice M5s con Beppe Grillo e Giuseppe Conte: si discute della leadership del Movimento - fainfopolitica : Il harakiri di Giuseppe Conte Un antico detto popolare ricorda che “la fretta è cattiva consigliera”! Una… - Max29258337 : RT @AnnalisaChirico: La democrazia a 5Stelle è una cosa talmente seria che passano mesi a parlare di come creare un direttorio, fanno gli S… -