GF Vip, chiunque vinca sappiamo già chi ha perso (Di lunedì 1 marzo 2021) Con tutti gli scivoloni, le squalifiche, le dinamiche tirate per i capelli, le liti risolte e poi rinfrescate due giorni dopo per la diretta, le informazioni filtrate dall'esterno, i televoto annullati, le piattaforme in crash, i microfoni silenziati all'improvviso e gli evidenti interventi dalla regia, parlare della vittoria di qualcuno al GF Vip come fosse una competizione tradizionale, fa un po' sorridere. Mi pare molto più interessante parlare de la Grande Sconfitta, ovvero quella di un conduttore che, insieme al team degli autori di questo "gioco" infernale, ha dichiarato fin dall'inizio l'ambiziosa volontà di fare una trasmissione politicamente corretta dal punto di vista dei diritti e dell'equità. Un bersaglio clamorosamente mancato, e una grande occasione persa per l'evidente incapacità di gestire in diretta un filone così complesso e delicato. Lasciamo perdere le donne, le ...

