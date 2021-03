Genova Area di sgambatura per i cani a Quinto

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 1 marzo 2021) Una nuovadiper isorge nei giardini di piazzale Rusca, a. L’si estende su una superficie di circa 390 metri quadrati e in leggero pendio, delimitata da palizzate semplici attorno alle quali sarà montata la recinzione. Disponibili i seguenti servizi: tre panchine per la sosta, due cestini per i rifiuti e una fontanella d’acqua potabile con cui far fronte alle giornate più calde. L’intervento comprende anche il restauro del grottesco sul piazzale Carristi d’Italia, al fine di garantire una piena e agevole fruibilità degli spazi. Una volta completati i lavori, salirà a 40 il numero di aree dipresenti sull’intero territorio comunale e dedicate al benessere del migliore amico dell’uomo. Cosa sono le aree di...